Владимир Ефимов: Поступления от торгового сбора в Москве в 2021 году составили 8,7 миллиарда рублей

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Торговые предприятия Москвы перечислили в 2021 году в бюджет города торговый сбор в размере 8,7 миллиарда рублей. Это на 20,1 процента больше, чем в 2020 году, и на 8,1 процента превышает объем поступлений в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году поступления торгового сбора в бюджет снизились из-за ограничений на работу объектов торговли в пандемию и с отсрочкой по уплате торгового сбора за первые два квартала 2020 года, которая была предоставлена предпринимателям в рамках федеральной программы антикризисной поддержки бизнеса. При этом, в первом полугодии 2020 года снижение торгового сбора составляло около 25 процентов, а к концу года разрыв сократился до 10 процентов.

— В прошлом году объем платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счет прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков. Так, с 2021 года уплачивать торговый сбор стали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, осуществляющие торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи. Число плательщиков торгового сбора в Москве в 2021 составило 26,5 тысячи, — добавил заместитель мэра.

Торговый сбор введен в Москве с июля 2015 года и является обязательным платежом для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли. Благодаря ему столица смогла выровнять условия налогообложения для всех торговых предпринимателей за счет дифференцированных ставок сбора, обеспечить здоровую конкуренцию в торговле, создать мощный стимул для легализации бизнеса, а также обеспечить пополнение бюджета.

— За 6,5 лет торговый сбор принес городскому бюджету почти 50 миллиардов рублей. При этом для честного бизнеса он не создает дополнительной налоговой нагрузки: предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощенной системы налогообложения или налога на доходы физических лиц, — отметил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.