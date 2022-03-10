Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В народном календаре дата получила название Порфирий поздний. Православная церковь 11 марта почитает память святителя Порфирия.

В старину верили, что 11 марта парням следует избегать красивых женщин, в которых, по преданию, в этот день вселяется кикимора. Они могут соблазнить мужчину, заманить его в лес, забрать его силу или даже убить.

Ни в коем случае нельзя 11 марта плевать в воду, будь то колодец или река. Если ослушаться, то язык может занеметь навеки. Еще один запрет касается веревки. Тот, кто взял ее в руки, может накликать на род самоубийства.

11 марта принято мастерить убежища для птиц в виде разнообразных скворечников. Ведь в это время птицы, учуяв весеннее тепло, начинали возвращаться, но могли застать еще и морозные дни. Чтобы не дать им погибнуть с голоду, подвешивают кормушки с зерновыми или салом.

Приметы погоды:

Дождь на Порфирия — к доброму лету.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное; на теневой — жаркое.

Воробьи в стаи сбиваются — к солнечной и сухой погоде.

Голуби воркуют, вороны кружат над головой — к теплу.

Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.

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Народный календарь. Чем опасны красивые женщины 11 марта

Именины отмечают: Порфирий, Анна, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей.