Народный календарь. Чем опасны красивые женщины 11 марта
В народном календаре дата получила название Порфирий поздний. Православная церковь 11 марта почитает память святителя Порфирия.
В старину верили, что 11 марта парням следует избегать красивых женщин, в которых, по преданию, в этот день вселяется кикимора. Они могут соблазнить мужчину, заманить его в лес, забрать его силу или даже убить.
Ни в коем случае нельзя 11 марта плевать в воду, будь то колодец или река. Если ослушаться, то язык может занеметь навеки. Еще один запрет касается веревки. Тот, кто взял ее в руки, может накликать на род самоубийства.
11 марта принято мастерить убежища для птиц в виде разнообразных скворечников. Ведь в это время птицы, учуяв весеннее тепло, начинали возвращаться, но могли застать еще и морозные дни. Чтобы не дать им погибнуть с голоду, подвешивают кормушки с зерновыми или салом.
Приметы погоды:
Дождь на Порфирия — к доброму лету.
Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет холодное; на теневой — жаркое.
Воробьи в стаи сбиваются — к солнечной и сухой погоде.
Голуби воркуют, вороны кружат над головой — к теплу.
Если ночью небо ясное и звездное, лето будет жарким и грозовым.
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Именины отмечают: Порфирий, Анна, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей.