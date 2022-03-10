Собянин выделил 7 миллиардов рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса

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Городские власти сформировали план первоочередных мер поддержки в условиях санкций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

— Последние дни городские власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. В ходе этого диалога были выявлены типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления, — сказал глава города.

Среди ключевых задач он назвал сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, локализацию в Москве производителей товаров и услуг, а также социальную поддержку горожан. Так, мэр напомнил, что правительство и ЦБ создают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы.

В связи с этим Собянин поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Власти, по его словам, выделили из бюджета города на эти задачи семь миллиардов рублей.

Для стабилизации работы бизнеса пострадавшим организациям, в частности, предоставят отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Помимо этого, на 2022 год будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в технополисе «Москва».

Собянин обратился ко всем комплексам городского хозяйства с просьбой заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкого перечня продукции, необходимой для нужд государства. Земля под строительство производств будет предоставляться по ставке в один рубль.

Мэрия вместе с корпорацией «МСП» создаст программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Размер льготного кредитования проектов по созданию сетей быстрого питания составит 500 миллионов рублей.

Глава города признал, что в уязвимом положении оказались работники иностранных предприятий, собственники которых присоединились к санкциям. Для противодействия этому вскоре будет принят специальный федеральный закон, уточнил он.

При этом правительство Москвы создаст специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями. Его задачей, объяснил мэр, станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий.

Данные шаги, подчеркнул глава города, являются первоочередными. По мере необходимости они будут дополняться новыми, написал Собянин в своем официальном блоге.