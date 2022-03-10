Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин выделил 7 миллиардов рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса

Иван Юминов

Город
Собянин выделил 7 миллиардов рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Городские власти сформировали план первоочередных мер поддержки в условиях санкций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

— Последние дни городские власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. В ходе этого диалога были выявлены типичные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления, — сказал глава города.

Среди ключевых задач он назвал сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, локализацию в Москве производителей товаров и услуг, а также социальную поддержку горожан. Так, мэр напомнил, что правительство и ЦБ создают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы.

В связи с этим Собянин поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Власти, по его словам, выделили из бюджета города на эти задачи семь миллиардов рублей.

Для стабилизации работы бизнеса пострадавшим организациям, в частности, предоставят отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Помимо этого, на 2022 год будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в технополисе «Москва».

Собянин обратился ко всем комплексам городского хозяйства с просьбой заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкого перечня продукции, необходимой для нужд государства. Земля под строительство производств будет предоставляться по ставке в один рубль.

Мэрия вместе с корпорацией «МСП» создаст программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Размер льготного кредитования проектов по созданию сетей быстрого питания составит 500 миллионов рублей.

Глава города признал, что в уязвимом положении оказались работники иностранных предприятий, собственники которых присоединились к санкциям. Для противодействия этому вскоре будет принят специальный федеральный закон, уточнил он.

При этом правительство Москвы создаст специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями. Его задачей, объяснил мэр, станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий.

Данные шаги, подчеркнул глава города, являются первоочередными. По мере необходимости они будут дополняться новыми, написал Собянин в своем официальном блоге.

Читайте также:
Санкции Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настала весна духовная — время покаяния

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Важно остаться людьми

Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Все мнения
О проекте