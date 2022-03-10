Собянин обозначил приоритеты работы в условиях санкций

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэрия определила план мер поддержки горожан и бизнеса в условиях санкций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 10 марта.

— Сегодня встретился с представителями ряда крупных предприятий из сферы торговли и услуг. Еще раз обсудили действия, которые необходимо предпринять для поддержки граждан и бизнеса, — сказал глава города.

Среди ключевых задач он назвал сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, локализацию в Москве производителей товаров и услуг, а также социальную поддержку горожан. Для стабилизации работы бизнеса пострадавшим организациям, в частности, предоставят отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности.

Помимо этого, на 2022 год будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в технополисе «Москва». Глава города признал, что в уязвимом положении оказались работники иностранных предприятий, собственники которых присоединились к санкциям.

Для противодействия этому вскоре будет принят специальный федеральный закон, уточнил он. При этом правительство Москвы создаст специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями.

Его задачей, объяснил мэр, станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий. Данные шаги по мере необходимости будут дополняться новыми, написал Собянин в своем официальном блоге.