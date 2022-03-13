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На портале «Мой семейный центр» заработал новый сервис «Записаться на прием»

Евгений Белоусов

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На портале «Мой семейный центр» заработал новый сервис «Записаться на прием»
Фото: depositphotos

Для москвичей на портале «Мой семейный центр» заработал новый сервис «Записаться на прием». Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.

Чтобы получить услугу, необходимо заполнить заявку на сайте. С посетителем тут же свяжется специалист. Новая форма работы поможет сократить время обслуживания и сделает его максимально удобным для горожан.

— Команда портала заинтересована в том, чтобы постоянно улучшать и наполнять его различными полезными функциями, — рассказала директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова.

По ее словам, новый сервис станет дополнением к уже имеющемуся сервису «У меня вопрос» и поможет результативно и в короткие сроки отвечать на обращения московских семей с детьми.

Отмечается, что портал постоянно развивается и совершенствуется, появляются новые сервисы, которые поддерживают и помогают в вопросах семьи и детства. Благодаря его работе специалисты оказывают консультативную, психологическую, юридическую, социальную и иные виды помощи не только очно, но и в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 11 марта, москвичам рассказали о достижениях социальной сферы за минувший год. Сотрудники социальной сферы помогали бороться с пандемией коронавируса, работники службы занятости оказывали помощь в трудоустройстве, а для НКО предоставляли бесплатные помещения на три года. Кроме того, в 2021 году рынок труда полностью преодолел последствия карантина и вернулся к привычному состоянию полной занятости.

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