Новый инструмент появился в Московской электронной школе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Московской электронной школе (МЭШ) появился новый инструмент «Тематическое оценивание», который позволяет учителям, родителям и школьникам дополнительно контролировать успеваемость, проводить анализ деятельности и улучшать результаты обучения. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня в школьной практике используются различные временные периоды для выставления отметок: четверти, триместры, полугодия. Они зачастую не связаны с содержанием программы, — рассказала она.

По словам Раковой, учителям в электронном журнале станут доступны автоматическая привязка всех отметок к темам, вычисление и отображение текущих баллов по каждой из них.

Помимо электронного журнала, средний балл по темам отобразится в веб-версии электронного дневника учащегося и в мобильном приложении «Дневник МЭШ».

Также в МЭШ в пилотном режиме для пятых классов заработал сервис «Планируемые результаты обучения». Теперь при составлении поурочного плана учителя смогут видеть возможные образовательные результаты по каждой теме и при заполнении карточки урока указать его планируемый результат, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 12 марта, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко сообщил, что более семи тысяч учащихся столичных школ стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Уточняется, что задания были направлены на учеников 9–11-х классов. По результатам регионального этапа определится список прошедших в финал школьников.