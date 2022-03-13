В Москве заметили зимующих в городе чечеток

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине» заметили зимующих чечеток.

Птицы прилетают в столицу на зимовку из тундры и тайги и скоро уже отправятся назад. В Москву они прилетают обычно в начале зимы и питаются семенами черной и серой ольхи. Сейчас увидеть птиц можно на березе: в это время года кормом для них служат березовые сережки.

Меньше птицам нравятся семена ели. В родные места чечетки отправляются в марте, но некоторых можно встретить на природных территориях Москвы еще и в апреле, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что специалисты Мосприроды обнаружили 60 видов животных в столице этой зимой. Среди них более двадцати занесены в Красную книгу города.

Он отметил, что среди животных первой категории редкости эксперты зафиксировали горностая, зайца-русака, среднего пестрого дятла, седого дятла, лысуху, длиннохвостую неясыть, чирка-свистунка, чирка-трескунка и других