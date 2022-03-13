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Автомобиль загорелся на 21-м километре МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Автомобиль загорелся на 21-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

На 21-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло возгорание автомобиля. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел после развязки магистрали с Бесединским шоссе. На место прибыли оперативные городские службы.

— Движение осуществляется по четырем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Накануне два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Мира с улицей Космонавтов. На место аварии прибыли оперативные службы города.

В полдень 12 марта два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в районе дома № 166, строение 1. ДТП произошло недалеко от пересечения магистрали со Старокачаловской улицей. Из-за этого движение в сторону области по Варшавскому шоссе осуществлялось по трем полосам из четырех. Кроме того, была занята одна полоса движения на развороте в сторону центра.

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