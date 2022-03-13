Сергей Собянин рассказал о сроках строительства станции «Кутузовская» будущего D4

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице ведется строительство станции «Кутузовская» будущего D4, которая расположится в районе Дорогомилово, на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, новая станция станет частью крупного пересадочного узла, в районе которого проживает свыше 70 тысяч горожан. ТПУ свяжет одноименные станции Филевской линии метро, МЦК, а также наземный транспорт.

Сергей Собянин отметил, что запуск диаметра позволит без пересадок доехать до семи столичных вокзалов.

— На Кутузовской будут две платформы с навесами и подземный вестибюль с эскалаторами и лифтами. Закончить строительство станции планируем к запуску D4 — в конце 2023-го — начале 2024 года, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Он добавил, что открытие «Кутузовской» станет завершающим этапом интеграции МЦК и радиальных направлений Московской железной дороги.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в Москве стартовала проходка второго тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на перспективной Троицкой ветке метро.