Сергей Собянин рассказал о сроках строительства станции «Кутузовская» будущего D4
В столице ведется строительство станции «Кутузовская» будущего D4, которая расположится в районе Дорогомилово, на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, новая станция станет частью крупного пересадочного узла, в районе которого проживает свыше 70 тысяч горожан. ТПУ свяжет одноименные станции Филевской линии метро, МЦК, а также наземный транспорт.
Сергей Собянин отметил, что запуск диаметра позволит без пересадок доехать до семи столичных вокзалов.
— На Кутузовской будут две платформы с навесами и подземный вестибюль с эскалаторами и лифтами. Закончить строительство станции планируем к запуску D4 — в конце 2023-го — начале 2024 года, — написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что открытие «Кутузовской» станет завершающим этапом интеграции МЦК и радиальных направлений Московской железной дороги.
Накануне Сергей Собянин рассказал, что в Москве стартовала проходка второго тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на перспективной Троицкой ветке метро.