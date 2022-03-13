Сергей Собянин рассказал о культурном проекте «Музеи — детям»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице уже пятый год проходит культурный проект «Музеи — детям», в рамках которого школьникам и студентам колледжей предлагают бесплатно посетить городские музеи и выставочные залы с картой москвича или «Москвенком». Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, этой возможностью юные москвичи воспользовались уже более 1,6 миллиона раз.

Глава города также отметил, что на бесплатный проход имеют право педагоги, которые сопровождают группы детей. Им представляется возможность провести занятия в рамках образовательного проекта «Учебный день в музее».

Мэр уточнил, в программе принимают участие более ста городских, ведомственных и частных выставочных площадок.

— Самые популярные у школьников — Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, Музей имени Пушкина, Биологический музей имени Тимирязева, Музей Москвы и Музей-панорама «Бородинская битва», — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что более семи тысяч учащихся столичных школ стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.