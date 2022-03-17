Роскомнадзор: Работа WhatsApp в России никак не ограничивается

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Работа мессенджера WhatsApp на территории России никак не ограничивается. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора в четверг, 17 марта.

В ведомстве пояснили, что сбои в работе мессенджера не связаны с блокировкой других ресурсов Meta Platforms. Перебои также наблюдаются и в других странах. Они напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания, передает сообщение РИА Новости.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram в отношении российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины. Позднее вице-президент Meta Ник Клегг рассказал, что новые правила в отношении высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

Вскоре Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в России из-за материалов с призывами к насилию в отношении россиян. Мера, как уточняется, принята на основании требования Генпрокуратуры.

Блокировку соцсети в разговоре с «ВМ» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Дальше проводить подобную политику соцсети в России не позволят, заключил он.