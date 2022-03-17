Байден 18 марта проведет беседу с лидером КНР

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намеревается в пятницу в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсудить ситуацию на Украине. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Согласно ее информации, телефонный разговор глав двух государств состоится 18 марта.

— Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — цитирует Псаки ТАСС.

Президент России Владимир Путин 14 марта обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем обострившуюся ситуацию на Украине. Уточняется, что Ксавье Беттель попросил Владимира Путина информировать его о ситуации, связанной с проведением российской военной спецоперации по защите ЛДНР.

Также российский лидер провел телефонную беседу с главами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. В ходе разговора Владимир Путин привел ряд примеров грубого нарушения украинским государством норм международного гуманитарного права.