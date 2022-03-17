Наркоторговца с героином задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 33-летнего наркоторговца с героином. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, на улице 2-й Вольской сотрудники уголовного розыска задержали жителя Подмосковья. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника героин массой более полутора граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 марта стало известно, что сотрудники Росгвардии сумели задержать ранее судимого 32-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в хранении наркотиков. В ведомстве отметили, что росгвардейцы заметили мужчину, который, увидев их, попытался убежать. Вскоре после этого силовики задержали беглеца.