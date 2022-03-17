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Инна Святенко: Программа детского кешбэка сделает летний отдых доступнее для многих московских семей

Анастасия Колоскова

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Инна Святенко: Программа детского кешбэка сделает летний отдых доступнее для многих московских семей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Программа детского кешбэка позволит сделать отдых более доступным для столичных семей. Об этом рассказала представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

Сенатор назвала поездку в лагерь хорошей давней традицией. Она отметила особенную важность пребывания ребенка в течение нескольких недель на природе для жителей мегаполиса.

— Возможность вернуть значительную часть потраченных на путевку средств — это еще один плюс, который позволит сэкономить семейный бюджет, — заявила Святенко, уточнив, что старт продаж путевок в детские лагеря по программе кешбэка стартует в ночь на 31 марта.

Она добавила, что путевку можно приобрести на даты с 1 мая и до 30 сентября. Важным условием, напомнила сенатор, является оплата путевки картой системы «Мир». Это позволит вернуть половину стоимости — до 20 тысяч рублей, которые автоматически буду зачислены в течение пяти рабочих дней.

По словам сенатора, программа кешбэка простимулирует приток средств в отрасль организации оздоровления детей, которая сильно пострадала в 1990-е и 2000-е годы.

Парламентарий отметила важность развития возможности для отдыха детей внутри страны.

— Россия — огромная страна, где есть множество туристических направлений самого разного плана — как для отдыха на природе, спорта, так и для развития, изучения истории и географии. Программы кешбэка откроют этот потенциал для тысяч семей, — приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

Ранее Инна Святенко выразила мнение, что федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми непрерывно развиваются в России и отвечают запросам населения.

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