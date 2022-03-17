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Бирюков рассказал об экологической ситуации в Москве

Георгий Соланович

Город
Бирюков рассказал об экологической ситуации в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Правительство Москвы стабильно движется к улучшению экологической ситуации в городе, а также тщательно следит за окружающей средой в столице. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, такому прогрессу столица во многом обязана горожанам, которые, в том числе, поддержали программу раздельного сбора мусора.

— Мы должны сегодня сказать москвичам спасибо. Спасибо за то, что они активно занимаются раздельным сбором мусора. Эта работа продолжается. Если в 2019 году мы раздельно собрали около 700 тысяч тонн мусора, то уже в прошлом году собрали примерно миллиона тонн, — сказал заммэра в интервью телеканалу «Москва 24».

Бирюков добавил, что программа раздельного сбора мусора в городе на данный момент усиленно развивается: шесть компаний своими силами обеспечивают чистоту в столице.

— Операторы комплексных услуг, которые сейчас есть, достойно справились с этой задачей. Мы с первого января перешли на новую схему управления: когда-то в городе было около 160 различных операторов по выполнению услуги, связанной со сбором, вывозом мусора. Сегодня это шесть компаний, которые работают, имеют свои мощности, силы. Мы практически не увидели никаких неудобств в организации этой работы, — резюмировал заммэра.

До этого Петр Бирюков заявил о том, что специалисты начали инженерную подготовку к благоустройству Басманного района столицы.

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