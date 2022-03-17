Новая школа с круглым актовым залом появится в Бескудниково

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Новое среднеобразовательное учебное заведение появится в районе Бескудниково уже в этом году. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новая школа возводится в микрорайоне 6, корпус 16, на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка. Она будет рассчитана на 550 учащихся, говорится в сообщении Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— На территории будущей школы в районе Бескудниково завершаются фасадные работы. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, по отделке помещений. Ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году, — рассказал Загрутдинов.

Также глава столичного департамента заявил, что в Южном Бутово введут в эксплуатацию Центр социального обслуживания и ЗАГС. Он отметил, что учреждения общей площадью более 6,8 тысячи квадратных метров появятся на улице Брусилова.

Помимо этого, Загрутдинов сообщил о возведении центра социального обслуживания с бильярдной и спортзалом в Восточном Дегунине. По его словам, на данном этапе специалисты занимаются монтажными работами, внедряя внутренние инженерные системы.