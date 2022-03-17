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Москвич согласился на остекление балкона и лишился полумиллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич согласился на остекление балкона и лишился полумиллиона рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Житель столицы согласился на предложение остеклить балкон и лишился более 500 тысяч рублей. Об этом в четверг, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщили пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 45-летний москвич встретил незнакомца в подъезде жилого дома на улице Волочаевская. Тот предложил мужчине застеклить балкон на выгодных условиях, после чего они подписали соответствующий договор.

После этого москвич перевел деньга, однако работа так и не была выполнена. Материальный ущерб составил 467 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

17 марта пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, поверив незнакомке на улице. Та вынудила ее снять все деньги со своих счетов под предлогом дорогостоящей операции для знакомой.

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