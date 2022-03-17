Рафик Загрутдинов: завершен монтаж основных конструкций эстакады на еще одном участке ЮВХ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж основных конструкций одной из эстакад на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Закончено бетонирование плиты дорожного полотна, сформированы в насыпи подходы к эстакаде. Строителям осталось выполнить гидроизоляцию и уложить асфальтобетонное покрытие. На второй эстакаде ведется укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений, — отметил он.

Всего на этом участке ЮВХ идут строительство и реконструкция 10,8 километра дорог. Также возводятся две эстакады и подземный пешеходный переход, который расположится в районе дома 41 на 1-й Курьяновской улице.

Открытие участка хорды между улицей Полбина и Курьяновским бульваром улучшит дорожную ситуацию в ЮВАО. Он обеспечит съезд на улицу Шоссейную со стороны Каширского шоссе, а также съезд с Батюнинской улицы на Батюнинский проезд.

Реконструкция коснется также улиц Батюнинская и 1-й Курьяновской, а также транспортной развязки на улице Полбина и улице Шоссейной.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории, — заключил Рафик Загрутдинов.

До этого руководитель департамента строительства сообщил, что специалисты более чем на 60 процентов выполнили монтаж металлических конструкций эстакад прямого хода на участке Южной рокады в районе Пролетарского проспекта.