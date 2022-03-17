Вооруженный мужчина ограбил банк на 20 миллионов рублей

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Ростовская полиция разыскивает подозреваемого в ограблении банка в поселке Рассвет. Об этом в четверг, 17 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По имеющимся данным, в полицию Аксайского района поступило сообщение от сотрудника банка в поселке Рассвет. Заявители рассказали, что в отделение ворвался мужчина в балаклаве и, угрожая пистолетом, требовал отдать ему деньги.

Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

— Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого и установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным ТАСС, подозреваемый похитил 20 миллионов рублей.

МВД опубликовало кадры из московского банка, на которых лжеброкеры украли у мужчины 37 миллионов рублей.

Напомним, 15 марта в полицию обратился сотрудник одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что он и его родственники решили перевести свои сбережения в валюту. Узнав об этом, знакомый порекомендовал ему обратиться к валютному брокеру. Последний назначил встречу днем 14 марта у отделения банка на улице Новослободской.

Лжеброкер позвонил кому-то и сказал потерпевшему, что в банке его помощник поменяет рубли на валюту. После этого владелец крупной суммы передал деньги брокеру и больше их не видел.

В тот же день лжеброкера Артура Денисултанова задержали на Вересковой улице. В ходе проведенного обыска из его квартиры было изъято 6,5 миллиона рублей.

Примечательно, что Денисултанов, известный также по прозвищу Динго, неоднократно судим за похищение людей, вымогательство, мошенничество, присвоение или растрату, применение насилия в отношении представителя власти и подделку документов.

Подробнее о том, почему люди склонны доверять свои деньги таким «помощникам», — в материале «ВМ».