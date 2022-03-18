Врач назвал плюсы и минусы назальной вакцины от COVID-19

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Назальная вакцина от коронавируса обеспечит дополнительную защиту от заражения, однако надежнее комбинировать ее с традиционной инъекционной формой. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По его словам, назальная вакцина обеспечивает защиту в слизистой носа и полости рта. Это первые места, куда чаще всего попадает вирус.

— Назальная вакцина станет барьером на самом распространенном пути проникновения вируса. Это в разы сократит вероятность проникновения патогена в организм, — отметил Кондрахин в комментарии «Радио 1».

Еще одним плюсом назальной вакцины является простота ее применения. Для многих людей будет психологически комфортнее сделать назальную вакцину, чем укол.

При этом, по мнению эксперта, более надежной защитой является сочетание назальной и инъекционной вакцин. При назальной вакцинации может сформироваться более сильный уровень местного иммунитета, а вот общий иммунитет может не подняться из-за недостатка вирусных частиц.

Он также добавил, что хотя самый распространенный способ проникновения вируса — это носоглотка, есть и другие пути, поэтому не стоит пренебрегать инъекционными вакцинами.

18 марта Центр имени Гамалеи подал заявку для регистрации назальной вакцины от COVID-19.