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Си Цзиньпин назвал два важнейших богатства международного сообщества

Иван Юминов

В мире
Си Цзиньпин назвал два важнейших богатства международного сообщества
Фото: Пресс-служба Госдумы

Безопасность и мир являются важнейшими богатствами международного сообщества. Об этом заявил глава Китая Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта.

— Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность — это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего, — сказал лидер.

Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом также подчеркнул, что с момента их последних переговоров в ноябре 2021 года ситуация в мире значительно поменялась, отмечает Reuters.

11 марта китаист Леонид Ковачич заявил «ВМ», что позиция Китая по поводу операции России на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией, уточнил он.

С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Украиной, как и в целом с ЕС, в сфере экономики.

И в условиях усиливающейся конфронтации с США руководство Китая постарается сохранить остатки положительного имиджа хотя бы в Европе. Ковачич считает, что в данный момент азиатский гигант находится в режиме ожидания, по возможности занимая нейтральную позицию.

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