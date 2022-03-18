Без тормозов: водитель КамАЗа пытался дать взятку сотрудникам ДПС, чтобы избежать ответственности

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Мужчина пытался дать 13 тысяч рублей сотруднику ДПС и был задержан с поличным. Об этом в пятницу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, в 3-м Крутицком переулке сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль марки КамАЗ для проверки технического состояния машины. В ходе осмотра инспектор ГИБДД обнаружил, что тормозная система неисправна.

— Водитель — 29-летний приезжий — был поставлен в известность, что им совершено правонарушение по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ответ на это мужчина предложил сотруднику полиции 13 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности, положив эти деньги в бардачок патрульного автомобиля. За что и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Дача взятки». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

— В настоящее время дело направлено в суд, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

11 марта суд признал бывшего заместителя главы администрации Щелковского муниципального района, бывшего начальника управления земельных отношений администрации и бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве виновными в совершении мошенничества и коррупционных преступлений.