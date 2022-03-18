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Задержан мужчина, избежавший наказания за убийство, совершенное 13 лет назад

Елена Самойлова

Происшествия
Задержан мужчина, избежавший наказания за убийство, совершенное 13 лет назад
Фото: СК РФ

45-летнему жителю Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве 13-летней давности. Об этом в пятницу, 18 марта, Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По имеющимся данным, 1 ноября 2009 года мужчина убил знакомую в ходе ссоры на берегу водоема в Люберецком районе.

Позже ее тело нашли в воде, руки и шея убитой были перемотаны. Долгие годы преступление оставалось не раскрытым.

— Однако в рамках работы по преступлениям прошлых лет зональным криминалистом среди изученных уголовных дел данной категории было установлено, что по данному уголовному делу об убийстве женщины по «горячим следам» проведены не все следственные действия, — рассказала Врадий.

В результате совместной работы следователей и криминалистов были найдены свидетели произошедшего. В марте 2022 года был задержан подозреваемый, а также установлены мотив и обстоятельства совершенного им преступления.

— Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Врадий.

17 марта задержан обвиняемый в организации убийства, совершенного 18 лет назад на севере Москвы.

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