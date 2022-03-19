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Небольшая облачность и до семи градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Небольшая облачность и до семи градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Небольшая облачность, местами гололедица с утра и температура до семи градусов тепла ожидаются в столице в субботу, 19 марта. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем воздух в городе прогреется до плюс 5–7 градусов. В ночь с 19-го на 20-е число столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

Осадков в эти дни не ожидается.

Порывы ветра будут достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 769 миллиметров ртутного столба.

В Московской области 19 марта температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. В ночь на 20-е число может похолодать до минус 7 градусов, подытожили синоптики.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в предстоящие выходные, 19 и 20 марта, москвичей ожидает ясная погода с положительными температурными показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. По ее словам, столичная погода вступает в фазу метеорологической весны, но похолодание из-за антициклона еще задержится в регионе.

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