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В народном месяцеслове дата получила название Василий Капельник. Православная церковь в этот день чтит память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона и др.

20 марта было принято проводить обряд духовного очищения. Люди брали листок бумаги и писали все свои сокровенные желания и обиды на нем. В течение недели человек должен был пытаться исправить что-то из этого списка или постараться решить проблему, добиться цели. После этого нужно было составить еще один список, который исключал то, что человеку удалось исправить. После чего список сжигался. Это был символ освобождения от всех обид, проблем и неурядиц.

В этот день лучше всего браться за новые дела и планирование новых целей. Таким образом вы сможете достигнуть хороших результатов и порадовать себя новыми достижениями.

Приметы погоды:

Капель с сосулек — к хорошему урожаю конопли и льна.

Если к этой дате практически все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.

Южный ветер и дружная капель — к теплому лету.

Синий горизонт — к скорому потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как освободиться от обид и проблем 20 марта

Именины отмечают: Надежда, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Мария, Николай, Павел.