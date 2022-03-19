Андрей Бочкарев: Возведение пассажирских платформ завершается на станции Камушки МЦД-4

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты завершают строительство пассажирских платформ на станции Камушки МЦД-4. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строящейся соединительной ветке между Смоленским и Киевским направлениями МЖД в настоящий момент возводятся три новые станции, — напомнил заммэра.

По его словам, на станциях Поклонная и Кутузово в настоящее время устраивают фундамент пассажирских вестибюлей. Готовность новых остановок по состоянию на 19 марта оценивается в 26 процентов, подытожил Бочкарев.

До этого специалисты завершили строительство станции второго и будущего четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) Марьина Роща на 47 процентов. В данный момент рабочие ведут устройство промежуточных опор и монтаж металлических конструкций выходов из пассажирского вестибюля. Строящаяся платформа будет связана переходом с будущей одноименной станцией Большой кольцевой линии Московского метрополитена.