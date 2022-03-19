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Дом 1910 года постройки капитально отремонтируют в Гагаринском переулке

Полина Долганова

Город
Дом 1910 года постройки капитально отремонтируют в Гагаринском переулке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
гагаринский 28 Карта всех событий

Жилой дом номер 28 в Гагаринском переулке капитально отремонтируют в 2022 году. Специалисты планируют привести в порядок фасад, крышу и подвальные помещения здания.

Работы начнутся с расчистки фасада, а затем перейдут на поврежденные участки кирпичной кладки и выветрившиеся швы.

В конце ремонта планируется полностью оштукатурить фасад дома и покрыть его водоотталкивающей краской.

В здании также приведут в порядок подвалы. Там зальют новую стяжку и покроют защитным составом стены. Кроме того, рабочие обновят в доме системы водо- и теплоснабжения, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты отреставрируют памятники на могилах супругов Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны Нарышкиных в некрополе Донского монастыря. Захоронения имеют статус объекта культурного наследия федерального значения. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

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