Андрей Бочкарев: Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД оценивается в 25 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, надвижка производилась во время ночных технологических окон.

По состоянию на 19 марта специалисты надвинули над путями 128 метров металлических конструкций будущей дороги, которая сможет соединить между собой Грайвороновскую и Шоссейную улицы.

Совокупная длина эстакады составляет более 1,5 километра.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, специалисты уже возвели 42 из 44 опор эстакады. При этом протяженность пролета над железнодорожными путями составляет 276 метров.

До этого Бочкарев рассказал, что работы по ремонту путепровода через Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) ведутся на улице Верхние Поля. По его словам, в настоящий момент строители ведут работы по возведению эстакад, перекладывают теплосети и дождевую канализацию, а также устраивают временные съезды.