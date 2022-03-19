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Городскую ярмарку организуют в Чертанове Северном

Полина Долганова

Город
Городскую ярмарку организуют в Чертанове Северном
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Сумской проезд, владение 2б. Карта всех событий

Открытую ярмарку организуют на месте незаконного строения в районе Северное Чертаново. Объект появится по адресу Сумской проезд, владение 2б.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, с начала текущего года ведомство выявило 259 объектов самостроя, 215 из которых уже были демонтированы.

На одном из таких пространств вместо незаконной постройки было решено организовать ярмарку для местных жителей и всех москвичей.

Ранее на месте будущей ярмарки располагался торговый павильон, который сгорел несколько лет назад.

Первоначально участок земли предназначался для некапитального объекта, однако пользователь возвел там торговый комплекс, не имея на то разрешения.

По вердикту суда здание было решено снести. В результате на месте самостроя образовался участок общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

Участники проекта «Активный гражданин» поддержали идею об организации ярмарки на этой территории. Такое мнение выразили более 70 процентов москвичей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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