Более пяти тысяч дворов благоустроили в Москве на средства от парковок

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Средства от платных парковок позволили благоустроить около 5,5 тысячи дворов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 19 марта.

— По решению мэра Москвы Сергея Собянина средства, собранные с платных парковок, идут на благоустройство московских дворов и улиц. Средства направляются в префектуры ежегодно: за последние пять лет на них благоустроили около 5,5 тысячи объектов, в 2022 году работы продолжатся, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Больше всего объектов благоустроили в 2018 и 2021 годах — суммарно свыше трех тысяч. Среди них — скверы, спортивные площадки, новые тротуары и дополнительные парковочные карманы.

Горожане решают вместе с управами, что именно следует улучшить. Сделать это можно через портал «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам, отмечается в Telegram-канале департамента.

18 марта Собянин сообщил, что качественные общественные пространства в разных частях ВАО появятся в рамках программы «Мой район» для горожан в 2022 году. По его словам, общественные пространства появятся возле Салтыковского лесопарка.

Там специалисты благоустроят территорию общей площадью 32 гектара в границах улиц Косинской, Вешняковской и Молдагуловой и построят спортивные зоны, проложат дорожки, установят скамейки и приведут в порядок газоны.