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Москвичам рассказали о самых «весенних» улицах города

Иван Юминов

Город
Москвичам рассказали о самых «весенних» улицах города
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта Карта всех событий

Мест, которые своими названиями напоминают о весне круглый год, есть немало в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 19 марта.

— В 1930-е годы на севере Москвы появилась улица 8 Марта — один из самых старых топонимов, напоминающих горожанам о весне. Позже улиц с таким именем стало несколько, — рассказал москвовед и экскурсовод Георгий Макеев.

Множество названий улиц, связанных с весной, являются достаточно молодыми. Они появились в 1960-е, после того как территорию Москвы увеличили в 2,5 раза — от ТТК до МКАД.

Так, бывшая Институтская улица после присоединения к Москве стала Радужной. А улица Мира в Дегунине превратилась в Весеннюю.

Традиция выбирать подобные названия сохранилась и в нынешнем веке. В 2002 году жители района Куркино для новой улицы строящегося квартала выбрали название Ландышевая.

Именно ландыши изображены на гербе Куркина, что дает названию улицы особое значение. Данные цветы напоминают о первозданной природе, сохранившейся в районе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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