Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 660 миллионов пар обуви выпустили за 100 лет на фабрике «Парижская коммуна»

Иван Юминов

Город
Более 660 миллионов пар обуви выпустили за 100 лет на фабрике «Парижская коммуна»
Фото: Вечерняя Москва

Фабрика «Парижская коммуна» в Москве выпустила за 100 лет работы более 660 миллионов пар обуви. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики в субботу, 19 марта.

— В прошлом году столичные промышленники отгрузили продукции на 16,04 миллиарда рублей, превысив показатели 2020 года на 62 процента... В числе производственных лидеров фабрика «Парижская коммуна», в стенах которой сделана каждая пятая пара российской обуви, — говорится в сообщении.

Предприятие, как уточняется, смогло увеличить объем производства до миллиона пар обуви в год. Данное достижение стало возможным в том числе с помощью реконструкции производственных площадок.

«Парижская коммуна» потратила 460 миллионов рублей с 2018 года на техническую модернизацию и внедрение инновационных технологий. Ежегодно ее модельеры создают более 700 моделей обуви.

Фабрика была основана в 1922 году, что позволило ей стать первой в России. Массовое конвейерное производство мужских и женских моделей на фабрике освоили в конце 1920-х годов.

Основной продукцией предприятия в годы Великой Отечественной войны стала обувь для Красной армии, что в разы увеличило ее производственные объемы. Всего за тот период с конвейера сошло девять миллионов пар кирзовых сапог, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
Москва заводы Обувь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте