Более 660 миллионов пар обуви выпустили за 100 лет на фабрике «Парижская коммуна»

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Фабрика «Парижская коммуна» в Москве выпустила за 100 лет работы более 660 миллионов пар обуви. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики в субботу, 19 марта.

— В прошлом году столичные промышленники отгрузили продукции на 16,04 миллиарда рублей, превысив показатели 2020 года на 62 процента... В числе производственных лидеров фабрика «Парижская коммуна», в стенах которой сделана каждая пятая пара российской обуви, — говорится в сообщении.

Предприятие, как уточняется, смогло увеличить объем производства до миллиона пар обуви в год. Данное достижение стало возможным в том числе с помощью реконструкции производственных площадок.

«Парижская коммуна» потратила 460 миллионов рублей с 2018 года на техническую модернизацию и внедрение инновационных технологий. Ежегодно ее модельеры создают более 700 моделей обуви.

Фабрика была основана в 1922 году, что позволило ей стать первой в России. Массовое конвейерное производство мужских и женских моделей на фабрике освоили в конце 1920-х годов.

Основной продукцией предприятия в годы Великой Отечественной войны стала обувь для Красной армии, что в разы увеличило ее производственные объемы. Всего за тот период с конвейера сошло девять миллионов пар кирзовых сапог, отмечает агентство городских новостей «Москва».