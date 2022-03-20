Кошачьи лемуры в Московском зоопарке принесли потомство

Фото: Пресс-служба зоосада

В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьих лемуров. Малыш родился в середине марта и пока не отрывается от матери.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу и являются эндемиками Мадагаскара, то есть обитают исключительно на этом острове. Их еще называют кольцехвостыми лемурами, катта. А на родине их зовут «маки».

— Слово «лемур» в переводе с латинского означает «злой дух». По одной из легенд, кошачьи лемуры когда-то напугали путешественников из Древнего Рима, которые приплыли на остров Мадагаскар ночью. Гости испугались светящихся глаз и жутких звуков, доносящихся из леса. Тогда они и дали зверькам такое устрашающее название, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она предложила москвичам посетить зоопарк и убедиться лично, что лемуры абсолютно безобидны, а также дружелюбны и общительны. По словам директора, в зоопарке представлены 2 из 14 групп этих животных. Семейства обоих видов проживают в павильоне «Дом обезьян» на новой территории.

Светлана Акулова уточнила, что детеныш родился у самки Суоми и самца Барса. Малыш стал шестым у 12-летней самки. Детеныш в настоящее время находится на животе у матери. После того как он окрепнет, переберется к ней на спину. В двухмесячном возрасте он сможет спускаться на землю.

Видео: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Кольцехвостые лемуры в столичном зоопарке приносят потомство почти ежегодно. Обычно подросших малышей отправляют в другие российские или зарубежные зоопарки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.