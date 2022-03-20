Москвичам рассказали, какие волонтерские акции для школьников пройдут весной

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал, к каким весенним волонтерским акциям смогут присоединиться столичные школьники и студенты колледжей.

— Направления школьного волонтерства, которые курирует наш центр, объединяют разные социальные, образовательные, экологические и другие инициативы, участвуя в которых школьники и студенты могут принести пользу и проявить себя, — отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Во Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, юные эковолонтеры начали изготавливать скворечники, которые повесят в городском парке в Международный день птиц, 1 апреля.

31 марта состоится волонтерский городской субботник «Экозабег» в рамках проекта «Экологический календарь». Участники организуют плоггинг — бег и одновременную очистку маршрута от мусора. Тренировки будут проходить на берегах водоемов и в парках. Плоггинг-забеги повторят в апреле и мае.

В марте стартовала акция проекта «Волонтеры — ветеранам». Студенты колледжей и школьники могут поддержать пожилых людей посредством видеообращения или подготовить ролик с творческими номерами: песней, стихотворением или танцем. Видео отправят в дома престарелых.

Помимо этого, весной начнется создание «Карты доброго города», которая включит экологические объекты, а также социальные организации, нуждающиеся в помощи волонтеров: хосписы, больницы и дома престарелых, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Всероссийский слет региональных координаторов волонтеров-экологов стартовал в столице 17 марта. Он продлится до 20 марта и соберет 70 представителей организации более чем из пятидесяти регионов страны. Участники слета обменяются опытом, обсудят предстоящие экомероприятия и акции. Организатором слета стал Российский экологический оператор.