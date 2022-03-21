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Бастрыкин поручил возбудить дело против украинского медика за призыв к насилию

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело против украинского медика за призыв к насилию
Фото: gov.spb.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за его призывы к насилию в отношении пленных русских солдат. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал врачей и солдат ВСУ к насилию по отношению к бойцам РФ.

— Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук также будет заведено уголовное дело. Она угрожала семьям российских летчиков, говорится на сайте ведомства.

СК РФ 17 марта возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала призывал убивать русских детей. В ведомстве пояснили, что в его речах усмотрены действия, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека по национальным признакам.

16 марта глава СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Фахрудина Шарафмала. Уточняется, что в эфире одного из каналов он процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, призвав к убийству российских детей.

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