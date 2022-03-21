Расписание ряда пригородных поездов изменится на Казанском направлении МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В выходные — 26 и 27 марта — изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе магистрали.

— Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 26 на 27 марта в связи с продолжением масштабных работ, связанных со строительством соединительного тоннеля для МЦД-3 на Казанском вокзале, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в марте и мае железнодорожники будут выполнять работы по выносу главных путей из тоннеля на время его реконструкции.

Так, с 2:30 пятницы, 26 марта, до 2:30 субботы, 27 марта, специалисты будут проводить работы по переключению второго главного пути. В этот период у ряда электричек изменится расписание. В частности, время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Некоторые пригородные поезда будут следовать по укороченному маршруту, еще несколько выведут из графика.

МЖД обратилась к пассажирам с просьбой ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на вокзалах и остановочных пунктах или сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

До этого сообщалось, что 16 марта стартовал первый этап запуска системы оплаты проезда Face Pay на Московском центральном кольце (МЦК). Оборудованием оснастили три турникета в каждом вестибюле станции «Кутузовская».