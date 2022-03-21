Скончался советский писатель Юз Алешковский

Фото: ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

Советский прозаик, поэт и сценарист Юз Алешковский умер у себя дома в возрасте 92 года. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

— Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь, — написал Кудрявцев в соцсети Facebook.

Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Обучался в московских школах, в 1940 году вместе с отцом находился в Латвии, перед войной вернулся в столицу. Прозаик участвовал в Гражданской войне, Великой Отечественной войне и Советско-японской войне, получил звание помначальника подвижного танко-ремонтного завода, кавалер ордена Красной Звезды.

Поэт начал заниматься творчеством в 1965 году. Он известен своей песней «Товарищ Сталин, вы большой ученый». В 1979 году иммигрировал в США.