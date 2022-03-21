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Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале

Георгий Соланович

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Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 марта, рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале. Работы, по словам мэра, ведутся совместно с коллегами из РЖД.

— Сейчас здесь останавливаются поезда D1, скоро будут и поезда D4. Масштабная модернизация необходима для запуска четвертого диаметра и создания удобной пересадки между D1 и D4. Белорусский вокзал — один из крупнейших пересадочных узлов в Москве. Здесь сходятся поезда дальнего следования, пригородного сообщения, аэроэкспресс, метро, МЦД, — заявил глава города.

По словам Собянина, в ходе работ специалисты построят станцию с современной пассажирской инфраструктурой вместо старой остановки с устаревшими платформами.

— Сначала планируем обновить две крайние платформы — № 5 и № 6. Потом сделаем навес над ними. Старый мост, который раньше вел к платформам, заменим на подземный переход с лифтами и эскалаторами. РЖД планируют завершить работы в 2023 году, — резюмировал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции на Белорусском вокзале Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

После реконструкции пятой и шестой платформ специалисты приступят к работам на четвертой платформе — там установят южный турникетный вестибюль, связанный с новым подземным переходом. Одновременно с этим строители займутся развитием участка Савеловская — Беговая для запланированного на 2023–2024 год запуска четвертого диаметра.

До этого Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы.

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