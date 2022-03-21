Построенные по реновации на востоке Москвы восьмиэтажки облицуют клинкерной плиткой

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Чёрное Озеро Карта всех событий

Два восьмиэтажных дома, которые возведут в рамках программы реновации в Косино-Ухтомском в ВАО, облицуют клинкерной плиткой контрастных цветов. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного столичного архитектора Сергея Кузнецова.

Отмечается, что благоустроенные жилые дома возведут по адресу улица Черное озеро, з/у 7. Их общая площадь составит около 8,4 тысячи квадратных метров.

— Эти два дома — хороший пример качественной средовой застройки, которая будет складываться в районе по мере реализации программы реновации. С заглубленными подъездами, со сложной конфигурацией и выступающими из основного объема блоками балконов. Облицовка фасадов будет выполнена клинкерной плиткой бежевых и графитовых оттенков, — рассказал Сергей Кузнецов.

Два восьмиэтажных корпуса будут оборудованы одноуровневой подземной парковкой. Первые этажи будут выполнять общественные функции. На остальных расположатся квартиры для участников программы. Между корпусами будет организовано комфортное пространство для пешеходов с детской игровой площадкой, местами для занятий спортом и тихого отдыха.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках программы реновации в Москве расселили 176 старых домов, 84 из которых уже демонтировали по технологии умного сноса.