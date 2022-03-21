Мужчина облил кислотой трех человек в Домодедове

Фото: СК РФ

В Подмосковье неизвестный мужчина плеснул кислотой в трех человек. В результате нападения пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 8 утра недалеко от жилого дома в городе Домодедово мужчина вылил серную кислоту на проходящую мимо супружескую пару. Кроме того, жидкость попала и на 11-летнего ребенка, шедшего неподалеку в сторону школы.

Все трое были госпитализированы в больницу, у мужчины и женщины диагностированы химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Врадий заявила, что Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.

— Органами МВД осуществляется розыск нападавшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила представитель ведомства.

15 марта стало известно, что пьяный мужчина в Зеленогорске брызнул пенсионерке в лицо из газового баллончика, чтобы ограбить ее. Этот момент засняли камеры видеофиксации.