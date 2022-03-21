Бабочки проснулись раньше времени из-за потепления в Москве

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В столице на фоне потепления некоторые бабочки преждевременно вышли из спячки. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил энтомолог, биолог Илья Гомыранов.

— Сейчас уже могут появиться бабочки, поскольку в Москве наблюдается весенняя и солнечная погода, — рассказал ученый.

По его словам, в столичном регионе обитают несколько видов этих насекомых, которые проводят зиму во взрослом состоянии. К ним относятся павлиний глаз и крапивница. Гомыранов пояснил, что бабочки впадают в спячку в разного рода природных укрытиях, например, в щелях деревьев либо в окнах старых домов или в подъездах.

Он добавил, что при наступлении потепления проснувшиеся насекомые ищут пищу в местах, где зацвели первые весенние цветы. В ближайшее время у них начнется сезон размножения.

Энтомолог уточнил, что при наступлении похолодания бабочки обычно снова прячутся, а некоторые рискуют погибнуть, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что сурки вышли из зимней спячки первыми среди животных Московского зоопарка. Специалисты также ожидают пробуждения медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.