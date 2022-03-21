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РЖД отменили ношение масок на вокзалах и в поездах дальнего следования

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
РЖД отменили ношение масок на вокзалах и в поездах дальнего следования
Фото: Telegram / РЖД

РЖД сняли требование о ношении пассажирами масок на вокзалах и в поездах дальнего следования, а также отменили другие ковидные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, — говорится в сообщении.

Тем не менее сотрудники РЖД продолжат осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уточняется на сайте компании.

До этого сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево отменили масочный режим. Такую меру ввели после постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о необязательном ношении защитных масок и респираторов в общественных местах.

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