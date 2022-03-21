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Петр Бирюков: Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков: Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минувшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Согласно данным мониторинга, зимой 2020–2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах на треть, — рассказал заммэра.

Он пояснил, что на улучшение ситуации повлияли в первую очередь погодные условия. Так, прошедшая зима оказалась относительно теплой. Во время нее атмосферные процессы часто сменялись, что сопровождалось ветром и осадками.

— Такие погодные условия обеспечивали интенсивное рассеивание загрязняющих веществ, — отметил Бирюков.

Он уточнил, что в отдельные дни декабря и февраля отмечалось кратковременное ослабление этих условий. Наилучшим месяцем в этом отношении оказался январь, который стал наиболее снежным. В столице выпало более чем в 1,5 раза больше нормы осадков, добавил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уровень загрязнения воздуха мог отличаться в разных городских зонах. Обычно наибольшая концентрация веществ наблюдается на прилегающих к автотрассам территориях.

Бирюков напомнил, что в столице круглосуточно работают 56 автоматических станций, оснащенных высокоточным оборудованием. Они контролируют содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы позволяют следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 микрометра — РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

До этого Бирюков рассказал, что столица проходит без аварийных отключений инженерных сетей одиннадцать зимних периодов.

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