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Реконструкцию газорегуляторного пункта «Люблино-1» завершили на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Реконструкцию газорегуляторного пункта «Люблино-1» завершили на юго-востоке Москвы
Фото: mos-gaz.ru

На юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) «Люблино-1». Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба Мосгаза.

Отмечается, что благодаря современному высокотехнологичному оборудованию газ потребителям пустили дистанционно из центральной диспетчерской Мосгаза.

— Обновленные газорегуляторные пункты оснащаются автоматизированными системами измерения и контроля технологических параметров природного газа, что позволяет контролировать состояние оборудования и его режимы работы и, при необходимости, открывать и закрывать запорные устройства также дистанционно, — рассказал начальник цеха по эксплуатации и ремонту газорегуляторных пунктов Мосгаза Александр Машей.

Он добавил, что автоматизация рабочих процессов на обновленных столичных ГРП требует минимального присутствия персонала.

ГРП «Люблино-1» питает коммунально-бытовой и промышленный секторы районов Люблино и Печатники и общегородские ГРП, которые снабжают жилой фонд названых районов на юго-востоке Москвы.

Модернизация объекта позволила значительно повысить безопасность и надежность системы газораспределения в этих районах города.

До этого сообщалось, что специалисты завершили первый этап модернизации Щукинского газопровода в Москве.

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