«Необоснованное обогащение»: как вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

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Верховный суд признал незаконным отказ магазинов в возврате денег за подарочный сертификат. При этом такое поведение магазинов всегда было вне закона, однако в большинстве случаев дело не доходило до суда из-за небольших сумм. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

— По сути, если человек приобрел сертификат, но не воспользовался ни услугой магазина, ни покупкой товара, то он просто подарил эти деньги магазину. Это можно трактовать как необоснованное обогащение, — объяснил собеседник «ВМ».

По его словам, некоторые люди со временем утрачивают интерес к подарочным сертификатам: забывают про них, теряют или просто отказываются от услуги или товара.

Магазины хотят застраховаться от выполнения обязательств по «сгоревшим» сертификатам, уверен юрист.

— В случае обращения клиента с просьбой вернуть деньги они говорят, что сертификат является невозвратным, поэтому им можно воспользоваться в конкретный период, а дальше он «сгорает». Не каждый пойдет «бодаться» и говорить, что эти правила противоречат закону о защите прав потребителя, — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что при отказе магазина возвращать деньги необходимо писать претензию. В ней нужно объяснить, что закон о защите прав потребителя приоритетнее внутренних правил компании. Как правило, магазины предпочитают не доводить дело до суда, заметил специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что на практике покупатели обычно не идут в суд.

— Есть идейные люди, есть те, кто просто любит посудиться и зарабатывает на этом. А есть категория юристов, которые таким образом создают прецедент, чтобы рассказать своим клиентам о нем. Но большинство людей не пойдет судиться из-за сертификата на условные 3000 рублей, — уверен юрист.

В течение срока исковой давности (три года) клиент имеет шансы выиграть подобное дело, если все-таки обратится в суд, отметил эксперт. При грамотной подготовке к разбирательству со ссылкой на успешный прецедент суды часто будут выносить решение в пользу гражданина, заключил собеседник «ВМ».

Верховный суд признал незаконным отказ магазинов возвращать деньги за подарочный сертификат. Поводом для разбирательства стало обращение покупательницы, которая попросила магазин выплатить ей компенсацию за неиспользованный сертификат, но получила отказ.