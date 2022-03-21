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Директор магазина в Подмосковье имитировал кражу из кассы и сам явился в полицию с заявлением. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился директор продуктового магазина. Мужчина рассказал о хищении денег из кассы: сумма украденного составила более 670 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили, что в совершении данного преступления виноват сам заявитель. Выяснилось, что 23-летний мужчина имитировал кражу, проникнув в магазин в ночное время. Украденные деньги он потратил.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Заведомо ложный донос», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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