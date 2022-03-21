Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор магазина в Подмосковье имитировал кражу из кассы и сам явился в полицию

Елена Самойлова

Происшествия
Директор магазина в Подмосковье имитировал кражу из кассы и сам явился в полицию
Фото: Pixabay

Директор магазина в Подмосковье имитировал кражу из кассы и сам явился в полицию с заявлением. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию с заявлением обратился директор продуктового магазина. Мужчина рассказал о хищении денег из кассы: сумма украденного составила более 670 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили, что в совершении данного преступления виноват сам заявитель. Выяснилось, что 23-летний мужчина имитировал кражу, проникнув в магазин в ночное время. Украденные деньги он потратил.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Заведомо ложный донос», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

17 марта кассир ограбила работодателя в Подмосковье на восемь миллионов рублей, чтобы выйти из криптобизнеса.

Читайте также:
Подмосковье Деньги МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте