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Иммунолог Болибок назвал основные симптомы аллергии на пыльцу

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог Болибок назвал основные симптомы аллергии на пыльцу
Фото: Pexels

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать поллиноз — аллергию на пыльцу растений.

По словам эксперта, самыми характерными симптомами являются чихание и зуд в носу. Среди тяжелых проявлений специалисты выделяют бронхиты и астму, а также конъюнктивит.

Кроме того, при очень высокой концентрации пыльцы в воздухе у некоторых людей могут возникать поражения кожи. Чаще всего зуд и покраснение появляются под воротником и манжетами рубашки.

Также специалист пояснил, что важно отличать симптомы аллергии на пыльцу растений от проявлений ОРВИ.

— Насморк может быть вирусным, бактериальным, то есть возникают ОРВИ, ОРЗ, гайморит, которые сопровождаются заложенностью носа. Может быть инфекционный конъюнктивит, часто — герпетический, хламидийный, — отметил он в комментарии RT.

До этого главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников дал советы аллергикам перед сезоном цветения. По его словам, склонным к аллергии людям нужно за несколько недель до начала цветения начать принимать лекарства курсом и придерживаться специальной диеты.

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