МИД РФ заявил послу США об отношениях «на грани разрыва» из-за слов Байдена о Путине

Фото: МИД РФ

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России из-за высказываний президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 марта.

— Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор, — говорится в сообщении.

В связи с этим Салливану выразили демарш и вручили ноту протеста. Поводом для вызова посла стали неприемлемые фразы Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, отмечается на сайте МИД.

18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина являются личным оскорблением. По его словам, в Кремле не планируют резко оценивать заявления Байдена, так как глава Штатов просто является «раздражительным и забывчивым» человеком.

Недавно Песков также выразил мнение, что слова Байдена о Путине недопустимы и непростительны. До этого американский журналист задала вопрос президенту Штатов о том, считает ли он российского лидера «военным преступником». Сначала Байден ответил отрицательно, однако затем изменил свой ответ на положительный.