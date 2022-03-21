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«Солнце и так порадовало»: синоптик рассказал, когда в Москве снова станет холодно и пасмурно

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
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«Солнце и так порадовало»: синоптик рассказал, когда в Москве снова станет холодно и пасмурно
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В конце недели из столицы уйдет теплая и солнечная погода, однако ждать возвращения морозов не стоит: дневные температуры останутся на уровне 5–7 градусов тепла. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что в ближайшие дни в Москве сохранится солнечная и теплая погода.

— Сегодняшние 11 градусов на ВДНХ и 12 градусов на Балчуге, скорее всего, не предел. Будет еще два–три дня такой ярко-солнечной погоды, поэтому вполне могут быть температуры на полградуса–градус выше. Но солнце и так нас порадовало в изобилии. До четверга включительно солнечная погода будет держаться, а начиная с пятницы начнет меняться в сторону большей облачности, и придет понижение дневной температуры, — рассказал синоптик.

Он отметил, что в ночь на 21 марта ночные температуры были слабоположительными. В выходные в Москву вернутся отрицательные ночные температуры, днем показатели составят 5–7 градусов, что сложно назвать холодами, резюмировал собеседник «ВМ».

Сильных осадков в столице в ближайшее время не будет, уверен Шувалов.

— Будут умеренные осадки в смешанной фазе. А поскольку в ночные часы мы ждем отрицательных температур и перехода на дневную температуру на уровне 5–7 градусов, то возможны осадки в виде дождя. Но большого количества осадков и значительного прибавления снежного покрова, который и так минимизируется посредством теплых дней и высоких температур, ждать не стоит, — отметил специалист.

Как заметил эксперт, точные прогнозы на апрель пока делать рано.

— Я дальше семи дней не заглядываю. Но давайте пройдемся по предыдущим месяцам: декабрь был более-менее нормальным, январь — холодным, в феврале было плюс пять градусов, март сейчас практически выходит на норму. Но сейчас антициклон стоит полмесяца. Что будет потом — сейчас никто не скажет с уверенностью более чем на 60–65 процентов. Понятно, что апрель будет более весенним, чем март, однако не берусь давать прогноз. Хотя мерзнуть мы уже не будем, — заключил специалист.

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