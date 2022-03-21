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СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призывы к насилию

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призывы к насилию
Фото: СК РФ

СК возбудил уголовные дела против украинского врача Геннадия Друзенко, а также телеведущей Натальи Мосейчук. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 марта.

— Следственный комитет России устанавливает обстоятельства совершенных преступлений. После сбора необходимых сведений Друзенко и Мосейчук будут объявлены в международный розыск, — говорится в сообщении.

Ведомство обнаружило в их высказываниях признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Так, Друзенко в эфире телевидения призывал к насилию против военных из России, попавших в плен в ходе операции. Мосейчук в свою очередь призвала к насилию против российских летчиков, участвующих в спецоперации на Украине, заключили в СК.

17 марта СК возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала призывал убивать русских детей. В ведомстве пояснили, что в его речах усмотрены действия, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека по национальным признакам.

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